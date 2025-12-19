CorFio: “Trionfo al contrario. Anche la Conference sembra insormontabile”

La Fiorentina perde ancora. E sono tre sconfitte sulle ultime quattro di Conference. Il sorriso è ormai lontano per la dodicesima battuta d'arresto da inizio stagione e un'altra gara in cui la squadra avrebbe fatto meglio a non scendere in campo per evitare la figuraccia. Ora ci saranno pure i play-off a febbraio, contro avversari che oggi sembrano insormontabili. Un trionfo al contrario lo definisce il Corriere Fiorentino, che non usa mezze misure: stadio vuoto e contestazione perenne, errori in fase di costruzione della squadra, arroganza nella gestione Commisso. Ora arriva il conto salatissimo.