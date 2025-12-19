La Fiorentina perde ancora. E sono tre sconfitte sulle ultime quattro di Conference. Il sorriso è ormai lontano per la dodicesima battuta d'arresto da inizio stagione e un'altra gara in cui la squadra avrebbe fatto meglio a non scendere in campo per evitare la figuraccia. Ora ci saranno pure i play-off a febbraio, contro avversari che oggi sembrano insormontabili. Un trionfo al contrario lo definisce il Corriere Fiorentino, che non usa mezze misure: stadio vuoto e contestazione perenne, errori in fase di costruzione della squadra, arroganza nella gestione Commisso. Ora arriva il conto salatissimo.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Trionfo al contrario. Anche la Conference sembra insormontabile”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Trionfo al contrario. Anche la Conference sembra insormontabile”
La Fiorentina stecca anche in Conference e completa un trionfo al contrario: anche la Conference League sembra di un livello troppo alto.
Il commento del Corriere Fiorentino—
La Fiorentina fa tutto da sola, ha la capacità di perdere ovunque e contro chiunque, ed è riuscita in quello che sembrava un compito impossibile: far apparire perfino la Conference una competizione di un livello troppo superiore alla proprie forze. Un trionfo al contrario insomma, per un gruppo di giocatori che, ormai è evidente, vanno in campo solo per timbrare il cartellino nella speranza che a gennaio arrivi qualcuno a portarli via dalla melma in cui hanno immerso la Fiorentina. Ci vengano risparmiati almeno nuovi proclami di unità nei prossimi giorni, le analisi psicologiche, la vuota retorica con cui in questi mesi la società ha provato a nascondere ciò che è evidente a tutti: uno dei più grandi fallimenti sportivi che si ricordino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA