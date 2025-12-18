Un episodio molto particolare in casa Fiorentina durante la partita contro il Losanna in Conference League allo Stade de la Tuliere. Al momento dell'uscita dal campo di Edin Dzeko, fino a quel momento capitano viola, la fascia da capitano è stata passata a Rolando Mandragora, da poco entrato sul terreno di gioco. Il numero 8 viola ha lanciato la fascia che è finita a terra ed è stata poi raccolta da Mattia Viti, che l'ha poi passata a Pablo Marì. Un episodio che qualcuno ha letto come una mancanza di rispetto nei confronti della fascia dk Davide Astori ma che la Fiorentina ha voluto immediatamente precisare.
Mandragora e il giallo della fascia. Cosa è successo e la versione della Fiorentina
La spiegazione dell'episodio avvenuto allo Stade de la Tuliere
Il club fa sapere informalmente che l'intenzione del centrocampista era gettare la fascia in direzione del giocatore spagnolo, in quel momento vice capitano e quindi designato per ricevere la fascia al braccio. Nessun caso, dunque, secondo la versione della società.
La spiegazione di Mandragora—
Queste le parole di Rolando Mandragora a Sky Sport: "Ci tengo a venire per la fascia, ho passato la fascia a Pablo Marì per accelelerare i tempi, visto che in distinta era lui il vice-capitano. La volevo dare a Viti, ma la fascia è caduta, e lui l'ha passata a Pablo Marì. Volevo solo passarla di mano a Pablo, voglio sottolinearla, per metterci la faccia. Non mi permetterei mai di lanciare la fascia"
