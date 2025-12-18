Mandragora e il giallo della fascia. Cosa è successo e la versione della Fiorentina

Un episodio molto particolare in casa Fiorentina durante la partita contro il Losanna in Conference League allo Stade de la Tuliere. Al momento dell'uscita dal campo di Edin Dzeko, fino a quel momento capitano viola, la fascia da capitano è stata passata a Rolando Mandragora, da poco entrato sul terreno di gioco. Il numero 8 viola ha lanciato la fascia che è finita a terra ed è stata poi raccolta da Mattia Viti, che l'ha poi passata a Pablo Marì. Un episodio che qualcuno ha letto come una mancanza di rispetto nei confronti della fascia dk Davide Astori ma che la Fiorentina ha voluto immediatamente precisare.