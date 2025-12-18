Igor Protti, ex attaccante di Bari e Livorno, ha parlato a margine della consegna dei premi dell'Associazione Stampa Toscana. Ecco le sue parole sul momento della Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Protti: “Contro il Verona ho visto tanta paura. I viola non si guardano negli occhi”
news viola
Protti: “Contro il Verona ho visto tanta paura. I viola non si guardano negli occhi”
L'ex attaccante di Livorno e Bari, Igor Protti, ha parlato delle difficoltà della Fiorentina e della gara contro il Verona
Credo nessuno si aspettasse questo periodo per la Fiorentina perché onestamente dal punto di vista tecnico la rosa della squadra viola non è da ultimo posto, quantomeno per quello che penso io. Ho visto tra l'altro la partita contro il Verona perché ero curioso, in questa situazione di vedere quale poteva essere la reazione sul campo. Ho avuto la sensazione di una squadra che è partita cercando provarci, poi manca sicuramente tanta lucidità nell'ultima fase di gioco, quando è il momento di mettere la palla dentro, e sappiamo perfettamente che è uno sport dove mettere la palla dentro ha la sua la sua grande importanza. L'altra sensazione che ho avuto e che poi quando arriva il momento di difficoltà che può essere un gol subito o anche un rischio corso, c'è timore, c'è paura e non vorrei che inconsciamente poi subentrasse un po' di sfiducia reciproca. Credo che in questo momento si tenda ad abbassare la testa, invece che guardarsi negli occhi e farsi forza l'uno con l'altro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA