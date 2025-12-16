Viola News
Losanna-Fiorentina, giovedì ore 21. Dove vederla in tv e streaming

Nel caos totale dopo il ko contro il Verona, la Fiorentina deve preparare l'ultima partita della fase campionato di Conference League. Giovedì alle 21 i viola di Paolo Vanoli (per ora) saranno di scena in Svizzera contro il Losanna. La Fiorentina deve vincere per provare ad entrare tra le prime 8 qualificandosi direttamente agli Ottavi di Finale senza passare dal playoff. Ecco dove vederla in tv e streaming.

Giovedì 18 dicembre, ore 21Stade de la Tuiliere (Losanna)
TVSky Sport
StreamingSkyGo, Now
Telecronaca
RadioRadio Bruno

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

