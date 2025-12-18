Cecchi: “Serve una bocciata, stravedo per Sabatini ma c’è anche Giuntoli”

Serve un grande dirigente che sa fare cassa e reinvestire e accanto un uomo di calcio che ama e conosce Firenze

Redazione VN 18 dicembre - 14:41

Stefano Cecchi, ospite negli studi del "Pentasport" di Radio Bruno ha parlato del momento della Fiorentina:

Losanna? "Mi aspetto una formazione con abbastanza riserve stasera a Losanna che avrebbero tutta la forza di vincere in Svizzera. Non posso fare a meno di pensare all'Udinese domenica. Non esiste che questa squadra abbia zero vittorie dopo 15 giornate di campionato, mi sta venendo il dubbio che se i dissapori siano talmente forti che da questi giocatori non si possa pretendere di più, nonostante ci siano calciatori come Kean e De Gea".

Nuovo dirigente? "La prima "bocciata" è prendere un Ds, subito. Se non si riesce a dare una scintilla con un nuovo "elettricista", occorre ripartire dalle fondamenta. Serve un grande dirigente che sa fare cassa e reinvestire. Un nuovo "architetto" che ti disegna un altro edificio di calcio. Stravedo per Sabatini, idealmente. Mi dicono però che le sue condizioni di salute non siano al meglio. Filosoficamente mi prende in mano la situazione disperata e ha fantasia ed estro per rivoluzionare, come ha dimostrato a Salerno. Ce n'è un altro libero che si chiama Giuntoli. E inoltre in società serve anche qualche figura competente e legata a Firenze, sarebbe un valore aggiunto".