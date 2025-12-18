Il mental coach: “Vanoli, paura da non sottovalutare. Va capita e resa positiva”

Come si agisce? "Credo tanto nel mettersi a nudo davanti a un atleta per farsi dire qual è e dove sta il problema. Vanoli ha parlato di paura, per risolverla bisogna dare innanzitutto un altro nome chiamandola apprensione o timore. Invece mi sembra che Vanoli sembra quasi sottovalutarla, ma la paura di giocare davanti a ventimila persone o dei giudizi degli altri, le emozioni non vanno sottovalutate per performare bene al Franchi. Se Fagioli sbaglia un passaggio a cinque metri, non è perché gli manca la competenza tecnica. Non esce perché qualcosa lo blocca, occorre un colloquio per capire cosa e da lì si inizia a lavorare. E poi si lavora sulla squadra: si gioca per Firenze, per i tifosi. Non credo che i giocatori quando perdono non stiano male. Devono capire che la paura non è solo negativa, bisogna far comprendere che averla è un'emoziona anche positiva, se non ti blocca e ti fa dare il meglio. La fiducia si crea, ci sono dei modi: è come aprire un conto corrente in banca, prima depositi per poi poter andare a ritirare".