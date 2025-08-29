Viola News
VIOLA NEWS statistiche ECL, buoni i precedenti contro le avversarie. Quante gare contro la Dynamo Kyiv!
i precedenti contro le avversarie di ecl
ECL, buoni i precedenti contro le avversarie. Quante gare contro la Dynamo Kyiv!
Tra le 6 squadre che affronterà nel girone unico di ECL, la Fiorentina vanta precedenti, anche in gare ufficiali, contro Rapid Vienna, Losanna, AEK Atene e Dyanmo Kyiv
|I PRECEDENTI DELLA FIORENTINA CONTRO LE AVVERSARIE DEL GIRONE UNICO
|SK RAPID WIEN
|1932-33 Fiorentina-Rapid Wien 1-0 [amichevole]
|1961-62 Fiorentina-Rapid Wien 3-1 [Coppa Coppe | Ottavi]
|1961-62 Rapid Wien-Fiorentina 2-6 [Coppa Coppe | Ottavi]
|2023-24 Rapid Wien-Fiorentina 1-0 [ECL | playoff]
|2023-24 Fiorentina-Rapid Wien 2-0 [ECL | playoff]
|MAINZ 05
|-
|AEK ATHENS FC
|2007-08 AEK-Fiorentina 1-1 [Coppa UEFA | girone]
|FC DYNAMO KYIV
|1961-62 Fiorentina-Dynamo Kyiv 1-2 [amichevole]
|1969-70 Dynamo Kyiv-Fiorentina 1-2 [Coppa Campioni | ottavi]
|1969-70 Fiorentina-Dynamo Kyiv 0-0 [Coppa Campioni | ottavi]
|1977-78 Fiorentina-Dynamo Kyiv 1-3 [amichevole]
|1984-85 Fiorentina-Dynamo Kyiv 0-5 [amichevole]
|1989-90 Fiorentina-Dynamo Kyiv 1-0 [Coppa UEFA | ottavi]
|1989-90 Dynamo Kyiv-Fiorentina 0-0 [Coppa UEFA | ottavi]
|2014-15 Dynamo Kyiv-Fiorentina 1-1 [EL | quarti]
|2014-15 Fiorentina-Dynamo Kyiv 2-0 [EL | quarti]
|SIGMA OLOMUC
|-
|FC LAUSANNE SPORT
|1954-55 Lausanne Sport-Fiorentina 0-1 [amichevole]
|1987-88 Fiorentina-Lausanne Sport 1-1 [amichevole]
|1987-88 Lausanne Sport-Fiorentina 1-2 [amichevole]
