Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS statistiche ECL, buoni i precedenti contro le avversarie. Quante gare contro la Dynamo Kyiv!

i precedenti contro le avversarie di ecl

ECL, buoni i precedenti contro le avversarie. Quante gare contro la Dynamo Kyiv!

ECL, buoni i precedenti contro le avversarie. Quante gare contro la Dynamo Kyiv! - immagine 1
Tra le 6 squadre che affronterà nel girone unico di ECL, la Fiorentina vanta precedenti, anche in gare ufficiali, contro Rapid Vienna, Losanna, AEK Atene e Dyanmo Kyiv
Roberto Vinciguerra
Roberto Vinciguerra Redattore 

 

I PRECEDENTI DELLA FIORENTINA CONTRO LE AVVERSARIE DEL GIRONE UNICO
SK RAPID WIEN
1932-33  Fiorentina-Rapid Wien  1-0  [amichevole]
1961-62  Fiorentina-Rapid Wien  3-1  [Coppa Coppe | Ottavi]
1961-62  Rapid Wien-Fiorentina  2-6  [Coppa Coppe | Ottavi]
2023-24  Rapid Wien-Fiorentina  1-0  [ECL | playoff]
2023-24  Fiorentina-Rapid Wien  2-0  [ECL | playoff]
MAINZ 05
-
AEK ATHENS FC
2007-08  AEK-Fiorentina  1-1  [Coppa UEFA | girone]
FC DYNAMO KYIV
1961-62  Fiorentina-Dynamo Kyiv  1-2 [amichevole]
1969-70  Dynamo Kyiv-Fiorentina  1-2  [Coppa Campioni | ottavi]
1969-70  Fiorentina-Dynamo Kyiv  0-0  [Coppa Campioni | ottavi]
1977-78   Fiorentina-Dynamo Kyiv  1-3  [amichevole]
1984-85   Fiorentina-Dynamo Kyiv  0-5  [amichevole]
1989-90  Fiorentina-Dynamo Kyiv  1-0  [Coppa UEFA | ottavi]
1989-90  Dynamo Kyiv-Fiorentina  0-0  [Coppa UEFA | ottavi]
2014-15   Dynamo Kyiv-Fiorentina  1-1  [EL | quarti]
2014-15   Fiorentina-Dynamo Kyiv  2-0 [EL | quarti]
SIGMA OLOMUC
-
FC LAUSANNE SPORT
1954-55  Lausanne Sport-Fiorentina  0-1 [amichevole]
1987-88  Fiorentina-Lausanne Sport  1-1 [amichevole]
1987-88  Lausanne Sport-Fiorentina  1-2   [amichevole]
LEGGI I NOMI DELLE 36 PARTECIPANTIAL GIRONE UNICO DI CONFERENCE LEAGUE 2025-26

---> LEGGI IL PROGRAMMA COMPLETO DI TUTTE LE GARE UFFICIALI STAGIONALI DELLA FIORENTINA

© RIPRODUZIONE RISERVATA