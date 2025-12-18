Record negativo: negli ultimi 16 anni in Italia hanno trionfato solo 6 squadre

A livello internazionale dobbiamo, invece, registrare il fallimento quasi completo delle formazioni di club italiane visto che, dal 2010, gli unici due trofei sono stati conquistati dalla Roma in Conference League nel 2022 e dall'Atalanta in Europa League lo scorso anno.
|PERIODO 2009-2025
|6 squadre
|TITOLI
|SQUADRA
|20
|JUVENTUS
|(5 SI, 9 A, 6 CI)
|11
|INTER
|(4 SI, 3 A, 4 CI)
|6
|NAPOLI
|(1 SI, 2 A, 3 CI)
|5
|MILAN
|(3 SI, 2 A)
|5
|LAZIO
|(3 SI, 2 CI)
|1
|BOLOGNA
|(1 CI)
|PERIODO 1993-2009
|9 squadre
|TITOLI
|SQUADRA
|10
|JUVENTUS
|(4 SI, 5 A [+ 1 rev.] , 1 CI)
|9
|INTER
|(3 SI, 4 A, 2 CI)
|8
|MILAN
|(3 SI, 4 A, 1 CI)
|7
|LAZIO
|(2 SI, 1 A, 4 CI)
|5
|ROMA
|(2 SI, 1 A, 2 CI)
|3
|FIORENTINA
|(1 SI, 2 CI)
|3
|PARMA
|(1 SI, 2 CI)
|1
|SAMPDORIA
|(1 CI)
|1
|VICENZA
|(1 CI)
|PERIODO 1977-1993
|11 squadre
|TITOLI
|SQUADRA
|8
|JUVENTUS
|(5 A, 3 CI)
|6
|MILAN
|(2 SI, 4 A)
|6
|ROMA
|(1 A, 5 CI)
|5
|SAMPDORIA
|(1 SI, 1 A, 3 CI)
|4
|INTER
|(1 SI, 2 A, 2 CI)
|4
|NAPOLI
|(1 SI, 2 A, 1 CI)
|1
|HELLAS VERONA
|(1 A)
|1
|TORINO
|(1 CI)
|1
|PARMA
|(1 CI)
|1
|ASCOLI
|(1 TC)
|1
|AVELLINO
|(1 TE)
|PERIODO 1961-1977
|11 squadre
|TITOLI
|SQUADRA
|6
|MILAN
|(2 A, 4 CI)
|6
|JUVENTUS
|(5 A, 1 CI)
|4
|INTER
|(4 A)
|3
|BOLOGNA
|(1 A, 2 CI)
|3
|TORINO
|(1 A, 2 CI)
|3
|FIORENTINA
|(1 A, 2 CI)
|2
|ROMA
|(2 CI)
|2
|NAPOLI
|(2 CI)
|1
|ATALANTA
|(1 CI)
|1
|CAGLIARI
|(1 A)
|1
|LAZIO
|(1 A)
