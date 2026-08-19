Fiorentina-Napoli verrà diretta da un giovane “carneade” (molto) casalingo

La designazione arbitrale completa di Roma-Fiorentina (valida per la 1° giornata di Serie A), in programma lunedì alle ore 20:45

Roberto Vinciguerra
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L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali delle gare valide per la 1° giornata di Serie A. Di seguito il dettaglio di Roma-Fiorentina, partita in programma lunedì 24 agosto 2026 alle ore 20:45.

Arbitro: MATTEO MARCENARO (sez. Genova)
Assistenti: LO CICERO – ROSSI C.
IV: FABBRI
VAR: ABISSO
AVAR: GIUA
-> Leggi l'ultimo comunicato del Giudice Sportivo
GARE DIRETTE DA MARCENARO IN SERIE A: 47 [1: 25 - X: 14 - 2: 8] Rigori concessi: 14 - Espulsioni: 13
- PRECEDENTI DELLA FIORENTINA CON MARCENARO: 4 vittorie e 3 sconfitte
ULTIMA GARA DIRETTA DA MARCENARO CON LA FIORENTINA: 30.11.2025 Atalanta-Fiorentina 2-0
ULTIMA GARA DIRETTA DA MARCENARO VINTA DALLA FIORENTINA: 25.05.2025 Udinese-Fiorentina 2-3
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