statistiche Supercoppa Italiana [LIVE] – Disastro Maignan e il Napoli raddoppia
la supercoppa italiana 2024
Supercoppa Italiana [LIVE] – Disastro Maignan e il Napoli raddoppia
I tabellini e le cronache testuali in tempo reale di tutti gli incontri che assegnano la Supercoppa Italiana 2024
SUPERCOPPA ITALIANA 2025
LEGGI L'ALBO D'ORO
|SEMIFINALI
|Riyad, 18/12/2025 - h. 20:00
|NAPOLI
|MILAN
|2-0 [LIVE]
|RETI:
|Riyad, 19/12/2025 - h. 20:00
|BOLOGNA
|INTER
|-
|RETI:
|FINALE
|Riyad, 22/12/2025 - h. 20:00
|-
|RETI:
