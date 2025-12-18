Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS statistiche Supercoppa Italiana [LIVE] – Disastro Maignan e il Napoli raddoppia

la supercoppa italiana 2024

Supercoppa Italiana [LIVE] – Disastro Maignan e il Napoli raddoppia

Supercoppa Italiana [LIVE] – Disastro Maignan e il Napoli raddoppia - immagine 1
I tabellini e le cronache testuali in tempo reale di tutti gli incontri che assegnano la Supercoppa Italiana 2024
Roberto Vinciguerra
Roberto Vinciguerra Redattore 

 

SUPERCOPPA ITALIANA 2025

LEGGI L'ALBO D'ORO

SEMIFINALI
Riyad, 18/12/2025 - h. 20:00
NAPOLIMILAN2-0 [LIVE]
RETI: 
 
Riyad, 19/12/2025 - h. 20:00
BOLOGNAINTER-
RETI: 
 
FINALE
Riyad, 22/12/2025 - h. 20:00
-
RETI:  
 

 

Leggi anche
Calendario – Per la Fiorentina da 2 gare (da vincere) in solo 4 giorni
Quarto confronto fra Fiorentina e Losanna, terzo in Svizzera. Tutti i precedenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA