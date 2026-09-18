Un'Italia che riparte da tanti giocatori passati dalla Fiorentina. Tutte i convocati a tinte (ex) viola di Mancini
VIDEO - Vanoli sui rigoristi: "Loro lo sanno. Importante non essere egoisti"
Intro
Rivoluzione doveva essere, rivoluzione è stata. Roberto Mancini ha diramato i 34 convocati per la sua Italia, con ben 9 facce nuove. Molti volti noti, anche qui a Firenze. Sono numerosi i giocatori che hanno vestito la maglia viola in passato. Scorri le schede per l'elenco completo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Conferenze stampa
Vanoli: "Come stanno Atta e Dragusin. Doppio play? Ecco cosa penso"
Radio e tv
Brovarone: "Con Paratici è tornata disciplina. In tanti ne hanno approfittato"
Conferenze stampa
Vanoli su Dodò: "Nessuno è fuori dal progetto, sono cambiate le gerarchie"
Radio e tv
Valcareggi: "Fagioli miglior centrocampista italiano. Vi spiego il 10 a Paratici"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti