Un'Italia che riparte da tanti giocatori passati dalla Fiorentina. Tutte i convocati a tinte (ex) viola di Mancini

Redazione VN
FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI PARTITA SEDICESIMI DI FINALE DI COPPA ITALIA FIORENTINA VS PISA

VIDEO - Vanoli sui rigoristi: "Loro lo sanno. Importante non essere egoisti"

Intro

Rivoluzione doveva essere, rivoluzione è stata. Roberto Mancini ha diramato i 34 convocati per la sua Italia, con ben 9 facce nuove. Molti volti noti, anche qui a Firenze. Sono numerosi i giocatori che hanno vestito la maglia viola in passato. Scorri le schede per l'elenco completo.

ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A 2026/27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti