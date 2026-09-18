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Rivoluzione doveva essere, rivoluzione è stata. Roberto Mancini ha diramato i 34 convocati per la sua Italia, con ben 9 facce nuove. Molti volti noti, anche qui a Firenze. Sono numerosi i giocatori che hanno vestito la maglia viola in passato. Scorri le schede per l'elenco completo.

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