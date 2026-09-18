Le parole di Furio Valcareggi sul lavoro di Paratici, Fagioli e il centrocampo viola
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L'ex procuratore Furio Valcareggi, a Lady Radio, ha parlato dei temi più caldi del mondo Fiorentina. Le sue parole:
Molti mi hanno criticato per il 10 a Paratici, ma io non ricordo un direttore sportivo della Fiorentina bussare alla porta del Real Madrid. Mastantuono è fortissimo e mi piace anche il suo atteggiamento con i compagni. Beto e Pellegrino sono entrambi ottimi attaccanti. Ho sentito tante critiche a Gnonto, per me invece quando lo metti non abbassi il livello, per non parlare di Njie. Col Napoli si va per vincere, non mi accontento di nulla.
Su Fagioli, Oulai e il centrocampo
Fagioli è il miglior centrocampista italiano, quando ha la palla non la perde mai. L'ho bastonato in passato, ma mi ha smentito sul campo e adesso è pronto anche a prendersi la maglia della Nazionale. Chi gioca bene la posizione in campo se la trova da solo, quindi Fagioli e Oulai devono giocare insieme. Ad ogni modo, l'ivoriano è ancora tutto da decifrare. Ndour è un altro che deve assolutamente giocare, Antognoni ha speso delle parole importanti per lui.
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