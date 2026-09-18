Segui la conferenza stampa di Paolo Vanoli in vista della sfida contro il Napoli
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Domani la Fiorentina affronterà il Napoli allo Stadio Artemio Franchi per l'ultima gara prima della sosta. Al Wind3 Media Center al Viola Park Rocco B. Commisso si terrà la conferenza stampa di Pa0lo Vanoli. Segui la diretta su Violanews.com a partire dalle ore 16:30.
La Fiorentina deve guardare al futuro e contro il Napoli sarà uno step importante. Sono belle sfide, contro una squadra forte: bisogna giocare con coraggio, senza paura. Ma bisogna lavorare su noi stessi, i ragazzi sanno cosa voglio. Dobbiamo uscire dal campo con la convinzione di aver fatto un ulteriore step.
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