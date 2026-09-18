Le parole di Alessandro Bocci sul lavoro di Vanoli per migliorare la Fiorentina e l'equilibrio che deve trovare a centrocampo
HIGHLIGHTS - Italiano travolge il Marsiglia: vittoria per 4-1 e gol di Poku
Il giornalista, Alessandro Bocci, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
La partita con il Pisa mi è sembrata un po' come quella col Benevento. Il Napoli sarà importante per capire fino a che punto Vanoli è riuscito a svelare questa Fiorentina e fino a dove possiamo arrivare nel breve periodo. Poi, il tecnico viola, con la sosta di tre settimane potrebbe fare un gran lavoro. Vanoli l'ho visto bene fino ad ora, non ha sbagliato una dichiarazione. E la cosa positiva è che, a differenza di Grosso, si vede proprio che questa squadra gli piace. Poi, essendo cresciuto nella Federcalcio dei giovani, con loro ci sa lavorare.
Su Oulai e il centrocampo
Oulai nel primo tempo mi è sembrato, magari non solo per colpa sua, tra i migliori. In quel ruolo lì ancora deve crescere. Vanoli dovrà essere bravo a metterlo insieme a Fagioli, per dare più equilibrio. Non so se succederà subito col Napoli, ma vediamo. Fagioli domenica gioca di sicuro, quindi si dovrà vedere se starà fuori ancora Oulai o Ndour.
Sulla difesa
Nella gestione Vanoli abbiamo rivisto qualcosa del vero Dragusin, quindi se sta bene giocherà. A lungo andare il rumeno è il titolare della Fiorentina ideale. Se non dovesse stare bene per il Napoli, penso che giocheranno Pongracic e Ranieri. Contro Hojlund non sarà facile e l'anno scorso ce lo ricordiamo bene.
Su Njie e Mastantuono
Mastantuono un potenziale campione, spero che il Real Madrid possa lasciarcelo almeno per un altor anno perché a lui farebbe bene restare un paio di anni in una squadra come la Fiorentina. Njie ha dimostrare grandi giocate, la speranza è che possa migliorare dal punto di vista dei gol avendo maggior fiducia e continuità.
Su Beto e Pellegrino
Vanoli Beto lo voleva già al Torino, quindi penso che nella sua graduatoria sia avanti, anche se ancora fuori condizione. Pellegrino però è in grande forma, difficile lasciarlo fuori in questo momento.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Beto chioccia di Pellegrino, ma non solo: come Vanoli gestirà l'alternanza
Rassegna stampa
Palladino-Bologna, parla Pradé: "Attriti? Non è vero. E senza la tragedia Bove..."
Rassegna stampa
Come stanno Dragusin e Atta: le condizioni verso il Napoli
Rassegna stampa
Cor.Sport: "Amatucci fa faville al Depor. Una storia che fa riflettere"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti