Le probabili scelte di Allegri per la Fiorentina: ballottaggi sulle fasce e certezze offensive. Ecco come probabilmente giocherà il Napoli
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Massimiliano Allegri va verso la conferma dell'assetto tattico proposto contro il Bologna. In vista della trasferta dell'Artemio Franchi contro la Fiorentina, l'allenatore del Napoli pare orientato a riproporre il 4-2-3-1, con le incertezze maggiori che riguardano le corsie esterne.
I ballottaggi sulle fasce
Come ripreso dal Corriere dello Sport, l'allenatore livornese ha aperti due dubbi principali di formazione. Sulla fascia destra, con Giovanni Di Lorenzo punto fermo, si contendono una maglia da titolare Matteo Politano e Costantino Favasuli, con l'ex Catanzaro che si candida come possibile sorpresa dell'undici iniziale.
Dalla parte opposta prosegue il consueto alternarsi tra Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola, con i due terzini che si giocano la titolarità fino all'ultimo.
Le certezze in mediana e la gestione di De Bruyne
A centrocampo le decisioni appaiono già delineate. A prescindere dal recupero di Zambo Anguissa, la coppia centrale sarà formata da Billy Gilmour e Stanislav Lobotka.
I ritmi offensivi della squadra passeranno per le giocate di Kevin De Bruyne. Il belga agirà da trequartista dietro Rasmus Hojlund, ma avrà anche compiti di abbassarsi per partecipare alla costruzione del gioco al fianco dei due mediani, variando l'assetto della squadra in base al piano gara scelto per affrontare la Fiorentina.
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