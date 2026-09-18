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Il Corriere dello Sport si concentra sull'ottimo inizio di stagione di una vecchia conoscenza viola. I talenti italiani esistono e Lorenzo Amatucci ne è un esempio. Il centrocampista cresciuto nel vivaio della Fiorentina, dopo una stagione da protagonista in Spagna con il Las Palmas, è stato ceduto in estate a titolo definitivo al Deportivo La Coruña, firmando fino al 2031.

A 22 anni, Amatucci si è subito preso il centrocampo del Depor: sei presenze da titolare nelle prime sei giornate, senza mai essere sostituito, per 540 minuti consecutivi. Numeri che raccontano anche la sua crescita: prima della gara con il Siviglia era in testa nella Liga per passaggi decisivi (4), duelli vinti (46) e intercetti (16), oltre a essere secondo per passaggi riusciti (233), alle spalle soltanto di Rodri. Il regista aretino si sta così ritagliando uno spazio importante nel calcio spagnolo, dove anche la sua statura di 1,73 metri non è considerata un limite. Una storia che può far riflettere anche sul modo in cui i giovani italiani vengono valorizzati in Serie A.