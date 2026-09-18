Sarà il napoli il prossimo avversario della Fiorentina, con un intreccio di mercato particolare. Anche gli azzurri avevano pensato a Franco Mastantuono, 19enne argentino cresciuto nel River Plate e oggi di proprietà del Real Madrid, arrivato in estate alla Fiorentina in prestito secco. Il club azzurro aveva contattato i suoi procuratori, Fernandez e Tamer, per raccogliere informazioni e valutazioni, ma il sondaggio non aveva portato a ulteriori approfondimenti e il giocatore ha poi scelto la corte viola. L’interesse del Napoli, comunque, non era casuale: Manna aveva seguito Mastantuono già prima del suo trasferimento in Liga, quando il talento era ancora al River. L’operazione era però complicata dai limiti imposti al mercato azzurro e dalla necessità di rispettare determinati parametri. Il Napoli sapeva inoltre che il Real Madrid avrebbe concesso il giocatore soltanto in prestito secco. Alla fine Mastantuono si è legato al club spagnolo nell’estate 2025 per 45 milioni di euro. Lo riporta il Corriere dello Sport