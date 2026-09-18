Franco Mastantuono sarà il pericolo numero uno per il Napoli. L'argentino era stato seguito anche dagli Azzurri
Sarà il napoli il prossimo avversario della Fiorentina, con un intreccio di mercato particolare. Anche gli azzurri avevano pensato a Franco Mastantuono, 19enne argentino cresciuto nel River Plate e oggi di proprietà del Real Madrid, arrivato in estate alla Fiorentina in prestito secco. Il club azzurro aveva contattato i suoi procuratori, Fernandez e Tamer, per raccogliere informazioni e valutazioni, ma il sondaggio non aveva portato a ulteriori approfondimenti e il giocatore ha poi scelto la corte viola. L’interesse del Napoli, comunque, non era casuale: Manna aveva seguito Mastantuono già prima del suo trasferimento in Liga, quando il talento era ancora al River. L’operazione era però complicata dai limiti imposti al mercato azzurro e dalla necessità di rispettare determinati parametri. Il Napoli sapeva inoltre che il Real Madrid avrebbe concesso il giocatore soltanto in prestito secco. Alla fine Mastantuono si è legato al club spagnolo nell’estate 2025 per 45 milioni di euro. Lo riporta il Corriere dello Sport
© RIPRODUZIONE RISERVATA