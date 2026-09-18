Il reparto offensivo della Fiorentina sta iniziando a dare risposte e gli ultimi 180 minuti lo confermano: quattro dei cinque nuovi attaccanti hanno già trovato il gol. Dopo Pellegrino, sono arrivati la tripletta di Mastantuono a Venezia e i gol di Gnonto e Gonçalves contro il Pisa. A loro si aggiunge Njie, che per prospettive e potenzialità è considerato da molti uno degli acquisti più interessanti firmati Paratici. Vanoli si ritrova così a disposizione un reparto ricco e soprattutto vario. Mastantuono, Njie e Gnonto possono agire da esterni, Pellegrino è la prima punta, mentre Gonçalves ha caratteristiche più da trequartista e Atta può inserirsi con pericolosità in zona gol. Sei soluzioni diverse, che permettono al tecnico di cambiare interpreti e caratteristiche a seconda dell’avversario e del momento.

Come scrive il Corriere Fiorentino, la gestione del gruppo sarà però fondamentale, soprattutto dopo la sosta, quando tutti avranno raggiunto una condizione migliore. In assenza delle coppe europee, infatti, gli spazi saranno inevitabilmente limitati. Intanto Vanoli ha già iniziato a ruotare gli uomini: Mastantuono è partito titolare nelle ultime due gare, mentre Njie e Gnonto si sono alternati. Gonçalves, invece, sfrutterà la sosta per recuperare il terreno perso nella preparazione. Tre settimane senza partite potranno servire anche per provare nuove soluzioni tattiche. Con un attacco così ricco di alternative, la Fiorentina può diventare una squadra particolarmente camaleontica.