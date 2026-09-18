Lo scorso 30 agosto Alieu Njie è arrivato a Firenze come una scommessa. La Fiorentina ha investito 16 milioni di euro più 4 di bonus, lasciando al Torino anche il 10% sulla futura rivendita, una cifra importante per un giocatore che aveva appena due anni di esperienza nel calcio dei grandi. Inevitabile, quindi, un certo scetticismo iniziale tra i tifosi, legato soprattutto all’inesperienza e alla necessità di capire quanto potesse realmente incidere.

Con il passare delle settimane, però, i dubbi si stanno trasformando in entusiasmo. Njie sta mostrando di avere caratteristiche importanti e la sensazione è che possa essere già pronto per competere in un reparto offensivo di grande qualità. Deve ancora migliorare, soprattutto nella mira, ma la progressione palla al piede e una tecnica di base di livello lo rendono un’arma preziosa. Contro il Pisa, oltre alle sue accelerazioni, ha mostrato anche concretezza servendo l’assist per Wilfried Gnonto. Un dettaglio che racconta un giocatore non soltanto esplosivo, ma anche capace di leggere le situazioni. I tifosi, intanto, si sono già innamorati della sua capacità di spaccare le partite. Fonte: Corriere dello Sport