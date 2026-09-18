VIDEO - Beto su Kean: "Mi piace, ha fatto bene qui. Ma siamo giocatori diversi"

Una grigliata per fare gruppo e concedersi qualche ora di leggerezza in attesa di un big match da dentro o fuori. Ieri al Viola Park la Fiorentina di Paolo Vanoli ha vissuto un momento di convivialità con un pranzo a base di asado argentino, offerto da Mateo Pellegrino e Franco Mastantuono come promesso dopo la vittoria sul Venezia. Una pausa tra sorrisi e buonumore, nonostante la pioggia abbia complicato il pranzo all’aperto.

Niente eccessi, però: la testa è già al Napoli. La Fiorentina considera la sfida del Franchi molto importante e spera di recuperare Radu Dragusin, alle prese con i problemi fisici accusati contro il Pisa e che sta facendo di tutto per essere al meglio. Qualche indicazione in più arriverà oggi alle 16.30, quando parlerà Vanoli. Buone notizie invece per Arthur Atta, che sta ritrovando la condizione e punta a partire titolare domenica. Lo scrive il Corriere dello Sport