L'ex direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, è intervenuto sulle pagine del Corriere dello Sport per analizzare il passaggio di Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna, tornando a riflettere sul percorso condiviso in viola e sul rendimento del tecnico a Firenze.

Il bilancio dell'esperienza viola e le verità sui rapporti interni

Pradè ha espresso parole di profonda stima per l'operato di Palladino durante la sua permanenza in riva all'Arno, smentendo categoricamente le voci su presunti attriti interni:

È molto bravo, non si fanno 65 punti in Serie A e non si chiude al sesto posto quando non si hanno capacità importanti. Raffaele è bravo dentro il campo, fuori ed è straordinario nel rapporto con i calciatori. È uscita fuori la storia che non andavamo d'accordo, ma non è vero: io facevo solo la parte che dovevo fare. Ci confrontavamo, il feeling che crea con la squadra è inimmaginabile.

L'ex dirigente si è poi soffermato su alcuni momenti chiave della stagione passata a Firenze, dai cambi tattici fino agli episodi che hanno segnato il cammino della squadra:

Raffaele ha cambiato il sistema di gioco quando lo ha ritenuto opportuno. E senza la tragedia che colpì Bove non so dove saremmo arrivati quell’anno.

Il confronto tattico tra Palladino e Italiano

Sollecitato sul parallelo tra Palladino e Vincenzo Italiano, entrambi approdati sulla panchina del Bologna dopo l'esperienza alla Fiorentina, Pradè ha evidenziato le differenti metodologie di lavoro:

Italiano è come se fosse posseduto sotto l'aspetto tattico dal suo credo, o 4-2-3-1 o 4-3-3, parliamo di un grandissimo allenatore. Raffaele è più elastico, è disposto ad adattare la squadra alle sue caratteristiche tecniche: può partire con un'idea, ma se capisce che con un altro sistema la squadra diventa più forte, la cambia.

Infine, Pradè ha promosso l'impatto che il tecnico campano saprà garantire nella sua nuova avventura:

Raffaele arriva al campo alle 8 e lo lascia alle 20, ti sta addosso finché certi principi non te li ha inculcati nella testa. Ha una grande dialettica, ti convince a fare quello che vuole dentro il campo e diventa un corpo unico con l'intera squadra. A Bologna farà di sicuro bene.