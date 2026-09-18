Aria di big match al Franchi: come seguire Fiorentina-Napoli, match valido per la quinta giornata della Serie A 26/27
Vittorie contro Venezia e Pisa. Vanoli non sbaglia le prime due uscite della sua seconda avventura alla Fiorentina. Prima della sosta, al Franchi, alle ore 12:30 arriva il Napoli di Massimiliano Allegri. Gli azzurri hanno collezionato appena 6 punti in 4 giornate e cercano di rilanciarsi in classifica. La Fiorentina proverà a fare lo stesso puntando a cancellare da mente e classifica il terribile inizio di stagione vissuto sotto la gestione Grosso.
Dove vedere Fiorentina-Napoli
|Venerdì 11 settembre, ore 20:45
|Stadio A.Franchi, Firenze
|TV
|DAZN
|Streaming
|DAZN
|Telecronaca
|Pierluigi Pardo
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.comColoro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews .
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