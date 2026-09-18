Vittorie contro Venezia e Pisa. Vanoli non sbaglia le prime due uscite della sua seconda avventura alla Fiorentina. Prima della sosta, al Franchi, alle ore 12:30 arriva il Napoli di Massimiliano Allegri. Gli azzurri hanno collezionato appena 6 punti in 4 giornate e cercano di rilanciarsi in classifica. La Fiorentina proverà a fare lo stesso puntando a cancellare da mente e classifica il terribile inizio di stagione vissuto sotto la gestione Grosso.

Dove vedere Fiorentina-Napoli

Venerdì 11 settembre, ore 20:45 Stadio A.Franchi, Firenze TV DAZN Streaming DAZN Telecronaca Pierluigi Pardo Radio Radio Bruno

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