Le parole di Paolo Vanoli sul terzino brasiliano

Redazione VN
Besiktas JK v Olympique de Marseille - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1

VIDEO - Besiktas, è Italiano-mania! Il coro dei tifosi fa impazzire l'allenatore

In conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Napoli, Paolo Vanoli ha parlato della situazione legata a Dodò. Le sue parole sul terzino brasiliano che adesso parte indietro nelle gerarchie:

Tutti i giocatori sono dentro al progetto. Sono cambiate le gerarchie, ma non è un problema: è uno stimolo per guadagnarsi il posto e convincermi, ma vale anche per gli altri. Non ho mai fatto fuori nessuno dal progetto. Si sta allenando benissimo, come ha sempre fatto da quando sono arrivato. Nella vita non sai mai cosa può succedere domani, è successo a me e può succedere anche a lui.
Dodò

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti