Le parole di Paolo Vanoli sul terzino brasiliano
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In conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Napoli, Paolo Vanoli ha parlato della situazione legata a Dodò. Le sue parole sul terzino brasiliano che adesso parte indietro nelle gerarchie:
Tutti i giocatori sono dentro al progetto. Sono cambiate le gerarchie, ma non è un problema: è uno stimolo per guadagnarsi il posto e convincermi, ma vale anche per gli altri. Non ho mai fatto fuori nessuno dal progetto. Si sta allenando benissimo, come ha sempre fatto da quando sono arrivato. Nella vita non sai mai cosa può succedere domani, è successo a me e può succedere anche a lui.
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