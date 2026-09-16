Ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport, Francesco Graziani, detto Ciccio ha affrontato il tema degli attaccanti e dei laterali difensivi:

Pellegrino sta facendo bene, sta facendo reti, si muove bene, sempre più fiducia e prende conoscenza con i propri compagni. Ma più che l’attacco, il problema più grosso, come già detto, sono gli esterni in fase difensiva, perché ci sono tanti giocatori bravi a spingere, ma faticano a difendere. Il problema alla lunga potrebbe essere proprio questo, spero di sbagliarmi.

Sulla scelta di Grosso a inizio anno:

Grosso veniva dal campionato vinto in Serie B, può sembrare scontato, ma vincere non è facile, e l’anno scorso al Sassuolo aveva mostrato un bel gioco. Quando la Fiorentina ha preso Grosso, secondo me era una scelta che ci poteva stare, perché è un giovane con ambizioni, che vuole migliorarsi.

Su Dodo:

Secondo me Dodo è più forte degli altri terzini destri, però, per via della vicissitudine contrattuale, non può essere utilizzato. Nella fase difensiva il brasiliano è migliorato tanto, ha avuto anche più tempo degli altri due in Italia per migliorare sulle diagonali e preventive difensive. Non ritengo giusto né corretto che, siccome un giocatore non voglia rinnovare, venga messo fuori squadra.

Su Gnonto:

Senza infamia e senza lode, è giovane e ambizioso, ha voglia di prendersi il suo spazio, ha dribbling, ha velocità, spesso nell’uno contro uno è molto bravo. Però aspettiamo a dirlo, l’avevamo già visto quattro anni fa in Nazionale: e un giocatore, in Nazionale ci va perché è bravo.

Su Njie: