Ospite a Pentasport di Radio Bruno, Francesco Graziani ha analizzato il momento della Fiorentina, soffermandosi sulle difficoltà degli esterni in fase difensiva, sulla situazione di Dodo e sulle qualità di Njie.
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Ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport, Francesco Graziani, detto Ciccio ha affrontato il tema degli attaccanti e dei laterali difensivi:
Pellegrino sta facendo bene, sta facendo reti, si muove bene, sempre più fiducia e prende conoscenza con i propri compagni. Ma più che l’attacco, il problema più grosso, come già detto, sono gli esterni in fase difensiva, perché ci sono tanti giocatori bravi a spingere, ma faticano a difendere. Il problema alla lunga potrebbe essere proprio questo, spero di sbagliarmi.
Sulla scelta di Grosso a inizio anno:
Grosso veniva dal campionato vinto in Serie B, può sembrare scontato, ma vincere non è facile, e l’anno scorso al Sassuolo aveva mostrato un bel gioco. Quando la Fiorentina ha preso Grosso, secondo me era una scelta che ci poteva stare, perché è un giovane con ambizioni, che vuole migliorarsi.
Su Dodo:
Secondo me Dodo è più forte degli altri terzini destri, però, per via della vicissitudine contrattuale, non può essere utilizzato. Nella fase difensiva il brasiliano è migliorato tanto, ha avuto anche più tempo degli altri due in Italia per migliorare sulle diagonali e preventive difensive. Non ritengo giusto né corretto che, siccome un giocatore non voglia rinnovare, venga messo fuori squadra.
Su Gnonto:
Senza infamia e senza lode, è giovane e ambizioso, ha voglia di prendersi il suo spazio, ha dribbling, ha velocità, spesso nell’uno contro uno è molto bravo. Però aspettiamo a dirlo, l’avevamo già visto quattro anni fa in Nazionale: e un giocatore, in Nazionale ci va perché è bravo.
Su Njie:
È un giocatore che Vanoli già conosceva, le qualità le ha sempre avute, ma non ha mai trovato nessuno che gli desse la possibilità di esprimerle. Ha grandi colpi e qualità tecniche straordinarie, deve migliorare caratterialmente e soprattutto dev’essere un pochino più disciplinato in campo.
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