C'è un regista nato a Firenze che sta letteralmente conquistando la Spagna a suon di prestazioni monumentali. Lorenzo Amatucci, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e approdato al Deportivo La Coruña in estate dopo l'esperienza al Las Palmas, sta esprimendo un calcio di altissimo livello, tanto da meritare, dati alla mano, un accostamento illustre ad un gigante del ruolo come Rodri.

A mettere in luce l'impatto devastante del classe 2004 è un approfondimento di Cronache di Spogliatoio: il Deportivo è ancora imbattuto in stagione e il centrocampista fiorentino non ha perso neanche un secondo, giocando tutti i 450 minuti a disposizione. Basti pensare che in tutta la Spagna soltanto il perno del Barcellona e della Selección ha completato più passaggi riusciti di lui in questo avvio di campionato.

Un dominio assoluto tra i pivot di LaLiga

Analizzando il rendimento del giovane cresciuto in viola rispetto a tutti i pivot della LaLiga, emerge una centralità disarmante all'interno dello scacchiere tattico del Deportivo. Amatucci è primo in assoluto per passaggi decisivi (4), tiri bloccati in fase difensiva (5), palle liberate (16) e duelli vinti (46). A completare il quadro c'è anche il secondo posto per passaggi riusciti complessivi, ben 233, e per intercetti effettuati (23).

Il confronto con i centrocampisti italiani nei top-5 campionati

Il quadro si fa ancora più prestigioso se si allarga la rilevazione a tutti i centrocampisti italiani impegnati nei cinque principali tornei europei. Amatucci si attesta al primo posto assoluto per minuti giocati (450), passaggi chiave (4), passaggi completati (233), passaggi verticali (117) e duelli vinti (46). Guardando invece alle metriche difensive di recupero, si posiziona al secondo posto per palle liberate (16) e palloni recuperati (39). Una crescita esponenziale e costante, seguita con forte interesse e forse qualche rimpianto anche dalle parti di Firenze.