Seconda vittoria di fila per Paolo Vanoli: a Firenze si respira un'aria già gradevole dopo tre settimane da incubo con Grosso, ma il nuovo-vecchio allenatore, pur registrando con soddisfazione i segnali positivi arrivati dal 3-0 contro il Pisa, sa che c'è ancora tanto lavoro da fare. Uno potrebbe pensare che l'imminente sosta di quasi un mese, che verrà dopo la gara d domenica contro il Napoli, sia d'intralcio, e invece è tutto l'opposto: è in quel lasso di tempo che la Fiorentina potrà riassestarsi e presentarsi alla ripresa con il suo vero abito - o per lo meno con quello migliore possibile, visto che in ogni caso il risultato finale sarà viziato da una partenza che più ad handicap non si poteva.

Quel che c'è da limare

L'attacco intriga

Quasi un mese per la vera Fiorentina

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Da sistemare ancora qualcosa in, sicuramente, ma laè un punto di partenza e una piccola iniezione di fiducia. Tutta da valutare, poi,, una ultimissima in Serie A, l'altra zoppicante in Serie B, entrambe rivoluzionate in estate e in cerca di se stesse in questo avvio di stagione. Eppure ci sono cose che funzionano.Se è vero che i gol sono come le ciliegie, uno tira l'altro, il momento diva sfruttato: arriverà anche quello di Beto. Poi c'è la conferma di, altro boost in confidenza), c'è la vivacità di, c'è la potenza die c'è la classe di. L'attacco a disposizione di Vanoli sembra poter fornire al tecnico. In particolare, pentolino, il soprannome del portoghese, lascia intravedere lampi di un livello superiore: una squadra che schiera lui e Mastantuono dall'inizio e che poi spariglia tutto con Gnonto e Njie a gara in corso è difficile da affrontare per chiunque.: dovrà essere bravo lui a tenere il morale alto anche in momenti più difficili e a trovare la chiave per rinforzare la fase difensiva, che, non scordiamolo, anche oggi ha concesso un palo a Rao. Prima di tutto guai ad esaltarsi troppo presto. Dopodiché ci divertiremo, ma(Pote-nziale, gioco di parole colpevolmente irresistibile)Ed è una previsione pure ottimistica: è che poi arrivano in rapida successione Como ed Inter e servirà essere il più preparati possibile...