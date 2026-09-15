Il commissario tecnico della Nazionale argentina, Lionel Scaloni, ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni amichevoli contro Burkina Faso, Bolivia e Benin. Tra i nomi scelti dal selezionatore dell'Albiceleste spicca quello del gioiello della Fiorentina, Franco Mastantuono.

Il premio per il momento d'oro in viola

La chiamata in Nazionale maggiore rappresenta un riconoscimento immediato per il talento classe 2007, protagonista assoluto nell'ultimo turno di Serie A. Con la tripletta da record messa a segno nel 2-4 contro il Venezia al Penzo, il giovane attaccante ha trascinato i viola al primo successo stagionale, conquistando subito la fiducia di Paolo Vanoli e ora anche l'attenzione della nazionale vice-campione del Mondo.

Gli altri "italiani" presenti in lista

Nella lista pubblicata dalla AFA figurano diversi altri protagonisti del campionato italiano. Oltre a Mastantuono, Scaloni ha inserito tra i convocati i romanisti Leonardo Balerdi, Matias Soulé e Santiago Castro, il comasco Nico Paz, il bianconero Nico Gonzalez e l'interista Lautaro Martnez. A guidare il gruppo resta il capitano Lionel Messi, all'ultima convocazione con l'Albiceleste. Sarà l'occasione per salutare il popolo argentino dopo la finale del Mondiale persa contro la Spagna a New York.

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