Pellegrino, Gnonto e Gonçalves stendono il Pisa. Bene la difesa e chi entra dalla panchina. Vanoli vince ancora

Giovanni Zecchi
ACF Fiorentina v Pisa SC - Coppa Italia

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PELLEGRINO 7: ci vuole coraggio a definirlo una riserva. Lotta e corre per tutto il reparto offensivo, diventando una piaga per la difesa del Pisa, che lo ferma soprattutto con le cattive. Gol da rapace d'area di rigore e ripartenza da dove si era fermato. Beto è avvisato.

JOAO MARIO 5,5: va nel panico quando il giovane Rao lo punta in velocità. Impreciso nelle scelte, distratto nelle coperture. Più falli sulle rimesse che cross azzeccati. Una gara giocata con il freno a mano tirato.

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