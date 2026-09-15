Vanoli è entusiasta delle risposte che gli hanno dato i suoi ragazzi in Coppa Italia contro il Pisa
VIDEO VN - La Fiorentina vince e convince: che impatto degli esterni viola
Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria sul Pisa che vale gli ottavi di finale di Coppa Italia:
Devo dire che anche stasera i ragazzi sono stati bravi, era un derby e quindi una partita non facile in cui abbiamo confermato una crescita. Lavoro, lavoro, lavoro, potenzialmente è una bella squadra ma non abbiamo ancora fatto nulla.
Mastantuono
Se i giocatori vanno in Nazionale vuol dire che abbiamo fatto bene il nostro lavoro, sono contento. Franco ha lavorato bene per la squadra in queste due partite, è giovane ma può essere già d'esempio. Era il mio desiderio avere una squadra così talentuosa.
Lavoro
Quando sono arrivato non giocavamo da squadra, sono partito dalla statistica dei gol presi e ho fatto lavorare da squadra, stando compatti nel pressing. Il clean sheet di stasera è un bel segnale. I ragazzi sono giovani e ricettivi, hanno voglia, a volte li devi anche frenare. Questa deve essere la base, devo essere bravo a tenere il morale alto. Ho detto loro che se sono questi devono essere orgogliosi di trascinare il pubblico come ha fatto Pellegrino, applaudito all'uscita.
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