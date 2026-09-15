David Guetta non è d’accordo con l’assegnazione del premio di MVP a Oulai dopo il 3-0 della Fiorentina contro il Pisa in Coppa Italia. Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista ha analizzato così la prestazione del centrocampista viola:

Oulai MVP ? Non sufficiente per me. Nel primo tempo gli darei 5, mentre nella ripresa non ha fatto nulla di particolarmente significativo. Per me il migliore in campo è stato Pellegrino.

Guetta ha poi invitato alla prudenza anche nel confronto tra Oulai e Fagioli, soprattutto dopo le prime prestazioni del giovane centrocampista:

Ho sempre detto di aspettare prima di dire che Oulai sia meglio di Fagioli. L'ivoriano bisogna comunque vederlo sulla lunga distanza. Al momento non sappiamo ancora chi dei due sia il migliore.