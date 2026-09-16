La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport analizzano la prestazione di Marinelli in Fiorentina-Pisa. Ecco le valutazioni:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5: Sul finale del primo tempo manca un rigore alla Fiorentina per una prolungata e vistosa trattenuta di Carracciolo su Pellegrino che inizia fuori area e finisce dentro: per regolamento è calcio di rigore. E il var Santoro rimane muto.

IL CORRIERE DELLO SPORT 5: Non convincente la partita di Marinelli: poco accettato dai giocatori, anche per una serie di decisioni, piccole e grandi, non proprio coerenti con il metro tecnico/disciplinare che ha provato a dare alla partita. Caracciolo trattiene nettamente Pellegrino per la maglia, intervento per il 98% fuori dall’area (ma crediamo che il VAR non sarebbe intervenuto, ormai sono tutti terrorizzati dal fare quello che devono), Marinelli lascia proseguire. Ovviamente, non c’è rigore ma ci stava il calcio di punizione dal limite dell’area. Ok la rete di Pellegrino: sul tiro di Dragusin, respinto (male) da Scuffet, l’ex attaccante del Parma è tenuto in gioco da Caracciolo. Primasso anticipa Gnonto provando a difendere il pallone, il giocatore viola finisce per travolgere l’avversario, corretto non dare rigore. Alla fine sono stati 4 gli ammoniti, non tutti coerenti alla partita. E così, se può essere in qualche maniera supportabile quello per Mastantuono (su Zanon), trova minori giustificazioni il cartellino per Loyola, mentre quello per Valdepenas è frutto di una decisione errata (la soglia o è alta oppure non lo è).