La Fiorentina supera 3-0 il Pisa nell’unico derby stagionale e conquista gli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Napoli. Dopo un avvio opaco, la squadra di Vanoli sblocca la partita grazie a Mateo Pellegrino, al terzo gol consecutivo in maglia viola. Nella ripresa completano la vittoria Gnonto, alla prima rete con la Fiorentina, e Gonçalves: una tripletta firmata interamente dai nuovi acquisti.

Vanoli cambia modulo e sette giocatori rispetto alla partita precedente, confermando soltanto De Gea tra i pali, mai impegnato seriamente. Nel 4-3-3 iniziale, con Gnonto e Mastantuono ai lati di Pellegrino, la Fiorentina appare slegata e poco fluida. Oulai gioca soprattutto in orizzontale, Mastantuono viene raddoppiato e Brescianini non riesce a trovare spazio tra le linee. Il Pisa crea maggiori pericoli soprattutto sulla sinistra, trascinato da Rao, capace di mettere in difficoltà João Mário.

Il vantaggio viola arriva poco prima dell’intervallo: Dragusin calcia con potenza dalla distanza, Scuffet respinge male e Pellegrino è rapidissimo a segnare. Nella ripresa Vanoli passa al 4-2-3-1 inserendo Njie e Gonçalves: il primo costruisce il raddoppio con una grande accelerazione e l’assist per Gnonto, mentre il portoghese firma il definitivo 3-0. La Fiorentina deve ancora migliorare nel gioco corale, ma il senso del gol di Pellegrino, la qualità individuale e le scelte dalla panchina hanno fatto la differenza. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.