La Fiorentina vince 3-0 il derby contro il Pisa e conquista l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà in trasferta il Napoli. Vanoli conferma De Gea tra i pali e schiera dal primo minuto Pellegrino, mentre Pedro Gonçalves parte ancora dalla panchina. Il primo tempo è equilibrato e bloccato: il Pisa tiene bene il campo e sfiora il vantaggio con Rao, che al 30’ colpisce il palo.

A sbloccare la partita al 40’ è Pellegrino, pronto a ribadire in rete una corta respinta di Scuffet sul potente tiro dalla distanza di Dragusin. Poco prima dell’intervallo l’attaccante viola viene trattenuto da Caracciolo mentre si dirige verso la porta, ma l’arbitro lascia proseguire. Nella ripresa il Pisa prova ad aumentare la pressione, senza però riuscire a trovare il pareggio.

Al 60’ Vanoli cambia modulo, passando al 4-2-3-1 con gli ingressi di Njie e Gonçalves. La Fiorentina prende il controllo della gara e al 71’ trova il raddoppio: splendida accelerazione di Njie e assist al centro per Gnonto, che batte Scuffet. Nel recupero arriva anche il definitivo 3-0 di Gonçalves, autore di un preciso tiro a giro. I viola superano così il Pisa davanti a 17.474 spettatori e proseguono il proprio cammino in Coppa Italia. Lo scrive la Nazione.