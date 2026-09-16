La Fiorentina dà continuità al successo di Venezia battendo 3-0 il Pisa nel derby dei sedicesimi di Coppa Italia. La squadra di Vanoli conquista così il pass per gli ottavi, nei quali affronterà il Napoli in trasferta, e aggiunge un altro tassello alla ricostruzione di una stagione cominciata nel modo peggiore.

Vanoli conferma soltanto De Gea, Dragusin, Ndour e Mastantuono, rinunciando precauzionalmente ad Atta. Nel primo tempo i viola gestiscono il possesso, ma faticano a trasformarlo in occasioni. Mastantuono viene cercato con continuità, mentre João Mário soffre le iniziative di Rao. Al 40’ Dragusin calcia dalla distanza, Scuffet respinge male e Pellegrino firma il vantaggio con un tap-in: per l’argentino è il terzo gol consecutivo dopo quelli contro Torino e Venezia.

Nella ripresa il Pisa prova ad aumentare la pressione, ma gli ingressi di Njie e Pedro Gonçalves cambiano la partita. Vanoli passa al 4-2-3-1 e al 70’ Njie accelera sulla destra, servendo Gnonto per il suo primo gol in maglia viola. Nel recupero Gonçalves completa il 3-0 con una splendida conclusione. La Fiorentina sembra avere imboccato la strada giusta e la prossima sfida di campionato contro il Napoli, prima della sosta, offrirà nuove indicazioni sulla ripartenza viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.