Benedetto Ferrara, sulle pagine della Nazione, esprime la sua opinione dopo Fiorentina-Pisa:

Un po’ di calcio e tanta curiosità. Perché era fondamentale passare il turno e scoprire qualcosa in più di questa Fiorentina, capace di terrorizzare i propri tifosi all’inizio della stagione per poi conquistare Venezia dopo il cambio in panchina. In laguna era stato Franchino, il terzo degli Oasis, a prendersi la copertina. Stavolta, invece, a illuminare gli occhi del tifoso duro e puro è stato Njie. Partito dalla panchina, non ha segnato, ma ha mostrato accelerazioni e dribbling tecnicamente importanti e letali, come nell’azione con cui ha costruito un gol facile per Gnonto. Applausi anche per Pellegrino, ancora in rete, e per Gonçalves, che ha rotto il ghiaccio con un gol d’autore. La Fiorentina è ancora una squadra in divenire, ma Vanoli 2 può permettersi il lusso di ruotare molti giocatori. Il Pisa è stato generoso per un tempo, poi si è arreso quando è cominciato il gioco dei cambi. Va bene così, anche se contro il Napoli sarà tutta un’altra storia.