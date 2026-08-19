Lorenzo Amatucci non poteva immaginare un esordio migliore nella Liga spagnola. L'ex centrocampista della Fiorentina si è subito messo in mostra con una giocata di grande qualità, confezionando un assist spettacolare per Pierre-Emerick Aubameyang nel match tra Deportivo La Coruña ed Elche, terminato 1-1.

Al 21' Amatucci ha ricevuto palla e, con un lancio millimetrico di circa 50 metri, ha pescato in profondità l'attaccante gabonese. Aubameyang ha fatto il resto, controllando alla perfezione il pallone prima di battere il portiere avversario e firmare il vantaggio del Deportivo.

Una giocata di grande qualità da parte del classe 2004, che ha mostrato immediatamente una delle sue caratteristiche migliori: la capacità di leggere il gioco e trovare la verticalizzazione giusta anche dalla distanza.

L'assist è stato anche il primo di Amatucci nella sua esperienza in Liga, iniziata quest'estate con il trasferimento al Deportivo. E sui social il video della giocata ha iniziato rapidamente a circolare, attirando l'attenzione degli appassionati italiani e non solo. (QUI SOTTO IL VIDEO)