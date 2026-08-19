A sette mesi dalla nomina di Giuseppe Commisso alla presidenza, la famiglia ha confermato concretamente il proprio impegno nella Fiorentina. Negli ultimi mesi la proprietà ha infatti versato 100 milioni di euro nelle casse del club in conto capitale, confermando inoltre per il 2026-27 la sponsorizzazione Mediacom da 25 milioni annui. La continuità societaria passa anche da Catherine Commisso, entrata nel cda, e dalle conferme di Mark Stephan e Alessandro Ferrari. Sul piano sportivo, invece, la prima grande scelta è stata la nomina a febbraio di Fabio Paratici come direttore sportivo, chiamato a costruire un nuovo progetto dopo il deludente 15° posto della scorsa stagione, arrivato nonostante gli oltre 90 milioni spesi nell'estate 2025.

Anche nell'attuale mercato la Fiorentina ha investito quasi 100 milioni in cartellini, a fronte di circa 50 milioni incassati finora dalle cessioni: 26 milioni per Oulai, 25 per Atta, 22,5 per Pellegrino, 15 per Viery e 8 per Valdepenas, oltre ai prestiti di Dragusin, con obbligo di riscatto condizionato alle presenze, Mastantuono, Jimenez e Joao Mario. Paratici lavora contemporaneamente sulle uscite per contenere l'impatto economico di stipendi e ammortamenti, soprattutto dopo l'aumento dei costi registrato nella passata stagione. Alle sue spalle, però, può contare su una proprietà finanziariamente solida.

I nuovi 100 milioni si aggiungono ai 186 milioni che risultavano versati al 30 giugno 2025, dei quali 122 milioni destinati al Viola Park. Gli apporti della proprietà permettono inoltre alla Fiorentina di mantenere a zero i debiti bancari. Considerando anche i 25 milioni di Mediacom per il 2026-27, la sponsorizzazione ha garantito complessivamente 200 milioni. Dal giugno 2019 la famiglia Commisso ha così immesso 486 milioni nella Fiorentina, ai quali vanno aggiunti i 143 milioni versati ai Della Valle per l'acquisto delle azioni: la valutazione finale dell'operazione fu di 170 milioni, considerando i costi di chiusura. L'investimento complessivo dei Commisso viene quindi quantificato in 629 milioni di euro, senza contare gli ulteriori 55 milioni messi a disposizione per partecipare alla ristrutturazione del Franchi in vista della candidatura agli Europei 2032. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.