La Fiorentina ha respinto senza esitazioni la prima offerta del Como per Moise Kean, composta da 5 milioni per il prestito oneroso e 25 per l'obbligo di riscatto. La proposta è stata considerata talmente distante dalla valutazione del centravanti che Fabio Paratici avrebbe interpretato il tentativo quasi come una mossa per dimostrare a Cesc Fabregas che il Como ci aveva provato. La trattativa, però, non è necessariamente chiusa: dalle parti del lago sarebbe infatti atteso un rilancio.

La posizione viola resta molto chiara: Kean non è sul mercato e per far vacillare la Fiorentina servono almeno 40 milioni, probabilmente qualcosa in più con i bonus. Dovrà cambiare anche la formula dell'operazione, perché al Viola Park preferiscono incassare una parte consistente della cifra immediatamente, piuttosto che affidarsi a un prestito con successivo obbligo di riscatto. Il Como conosce bene queste condizioni, avendo avviato i contatti con l'agente del giocatore già circa un mese e mezzo fa.

Nel frattempo Paratici si prepara a ogni eventualità. In caso di cessione, una possibilità sarebbe investire gran parte dell'incasso su un esterno offensivo di alto livello e affiancargli un centravanti di completamento, con Pinamonti davanti a Lucca nelle preferenze. L'altra strada porterebbe invece a un esterno più funzionale, con Laurienté tra i nomi da seguire, destinando l'investimento principale a un nuovo bomber titolare e lasciando Pellegrino come alternativa. Scenari che diventeranno concreti soltanto davanti a una vera super offerta del Como. Lo scrive il Corriere Fiorentino.