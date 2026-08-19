Il Como ha deciso di fare sul serio per Moise Kean, presentando lunedì pomeriggio la prima offerta ufficiale alla Fiorentina. Al di là delle cifre, il passo certifica la volontà del club degli Hartono di puntare concretamente sul centravanti viola dopo settimane di valutazioni. Il direttore Carlalberto Ludi ha quindi avviato la trattativa, nonostante inizialmente l'operazione sembrasse economicamente difficile da sostenere.

Kean non farà pressioni sulla Fiorentina per essere ceduto, ma allo stesso tempo non chiude alla destinazione. La stima di Cesc Fabregas e la possibilità di giocare la Champions League rendono il Como una soluzione gradita. L'attaccante ha sostanzialmente dato carta bianca alla società viola: se i due club dovessero raggiungere un accordo, non si opporrebbe al trasferimento, ma non chiederà di andare via.

La prima proposta è stata però respinta dalla Fiorentina soprattutto per la formula. Paratici pretende la certezza dell'incasso e, in caso di prestito, vuole un obbligo di riscatto legato a condizioni praticamente automatiche. La proposta iniziale prevedeva 5 milioni per il prestito e 25 per il riscatto, ma con condizioni considerate troppo complicate. Il valore attribuito dalla Fiorentina a Kean resta vicino ai 40 milioni di euro, eventualmente raggiungibili attraverso i bonus: nelle prossime ore il Como potrebbe quindi rilanciare con una proposta più ricca e una formula maggiormente garantita. Lo scrive il Corriere dello Sport.