Vi ricordate l'offerta della Fiorentina per Berardi? “Non valeva nemmeno la pena prenderla in considerazione”, disse allora Carnevali. Del resto, se un giocatore ha un valore più o meno universalmente riconosciuto che si aggira attorno ai 30 milioni e tu ne proponi 15, la risposta non può che essere di quel tipo. Della serie: fate i seri. Eravamo nel gennaio del 2022 e la sensazione (forte) fu che l'allora dirigenza viola non volesse (appunto) fare sul serio. Semplicemente (come son cambiati i tempi...) fece una mossa buona solo per far credere all'allenatore (Italiano) che l'intenzione di accontentarlo c'era.

Oggi come allora, ma a parti invertite

Rilanciano o no?

Paratici al bivio

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Direte voi. E che c'entra questo adesso? C'entra eccome anche se,Il riferimento infatti non è a chissà quale proposta (viola) per chissà quale giocatore ma allaSia detto con tutto il rispetto (o chi legge costantemente Violanews o ascolta il Pentasport sa quanta e quale sia la mia considerazione per quanto stanno facendo in riva al lago...) ma a Roma risponderebbero più o meno così:. Volendo essere ancora più chiari: non era un'offerta seria. Del resto bastava leggere i giornali (o aprire una pagina Internet, dare un occhio ai social o guardare la tv) per sapere cheE così torniamo da dove siam partiti. Perché. Possibile? Chissà. Di certo c'è che il tecnico spagnolo ha messo il centravanti della Fiorentina in cima alla sua personalissima lista e tutti gli altri candidati vengono molto, ma molto, ma molto dopo. Per questo, a meno che appunto il Como non voglia realmente far sul serio,. A quel punto, quale sarebbe la risposta di Paratici?La sensazione è chema sinceramente, e al contrario del recente passato,. Il direttore sportivo sa come muoversi, ha già preso un centravanti di grande prospettiva come, e questo gli lascia (almeno) due strade. Potrebbe usare i soldi di Kean per cercare un altro attaccante da una ventina di milioni e completare il reparto con un esterno magari non di primissimo livello ma funzionale e gradito a Grosso (il Laurienté di turno) oppure potrebbe prendere un centravanti da mettere alle spalle di Pellegrino (Pinamonti...?) e spendere gran parte di quanto eventualmente incassato dalla cessione di Moise per un attaccante esterno top.