Il Como su Kean dà l'impressione che dava la Fiorentina quando si parlava di Berardi per Italiano: ma anche in caso di rilancio, niente ansia
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Vi ricordate l'offerta della Fiorentina per Berardi? “Non valeva nemmeno la pena prenderla in considerazione”, disse allora Carnevali. Del resto, se un giocatore ha un valore più o meno universalmente riconosciuto che si aggira attorno ai 30 milioni e tu ne proponi 15, la risposta non può che essere di quel tipo. Della serie: fate i seri. Eravamo nel gennaio del 2022 e la sensazione (forte) fu che l'allora dirigenza viola non volesse (appunto) fare sul serio. Semplicemente (come son cambiati i tempi...) fece una mossa buona solo per far credere all'allenatore (Italiano) che l'intenzione di accontentarlo c'era.
Oggi come allora, ma a parti invertiteDirete voi. E che c'entra questo adesso? C'entra eccome anche se, stavolta, i ruoli sono invertiti. Il riferimento infatti non è a chissà quale proposta (viola) per chissà quale giocatore ma alla prima offerta presentata dal Como per Kean: 5 milioni di prestito oneroso più obbligo di riscatto a 25. Sia detto con tutto il rispetto (o chi legge costantemente Violanews o ascolta il Pentasport sa quanta e quale sia la mia considerazione per quanto stanno facendo in riva al lago...) ma a Roma risponderebbero più o meno così: “Ma che davero?”. Tradotto in italiano: quella proposta, tanto per tornare all'inizio, non era nemmeno da prendere in considerazione. Volendo essere ancora più chiari: non era un'offerta seria. Del resto bastava leggere i giornali (o aprire una pagina Internet, dare un occhio ai social o guardare la tv) per sapere che la Fiorentina per meno di 40 milioni non si sarebbe nemmeno seduta ad ascoltare.
Rilanciano o no?E così torniamo da dove siam partiti. Perché il Como è una società troppo seria per non sapere quali fossero o siano le condizioni per provare a prendere Kean e allora, vedendo la sua prima mossa concreta, vien da pensare che sia stato un modo per far vedere a Fabregas come stiano provando ad accontentarlo. Possibile? Chissà. Di certo c'è che il tecnico spagnolo ha messo il centravanti della Fiorentina in cima alla sua personalissima lista e tutti gli altri candidati vengono molto, ma molto, ma molto dopo. Per questo, a meno che appunto il Como non voglia realmente far sul serio, è lecito aspettarsi un rilancio. A quel punto, quale sarebbe la risposta di Paratici?
Paratici al bivioLa sensazione è che dai 40 milioni in su tutto possa succedere ma sinceramente, e al contrario del recente passato, non vale la pena farsi prendere dall'ansia. Il direttore sportivo sa come muoversi, ha già preso un centravanti di grande prospettiva come Pellegrino, e questo gli lascia (almeno) due strade. Potrebbe usare i soldi di Kean per cercare un altro attaccante da una ventina di milioni e completare il reparto con un esterno magari non di primissimo livello ma funzionale e gradito a Grosso (il Laurienté di turno) oppure potrebbe prendere un centravanti da mettere alle spalle di Pellegrino (Pinamonti...?) e spendere gran parte di quanto eventualmente incassato dalla cessione di Moise per un attaccante esterno top. In ogni caso, credo che i tifosi possano star tranquilli.
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