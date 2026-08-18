Il ritorno alla Fiorentina di Lucas Torreira è tutt'altro che una chimera. Come riporta Tuttomercatoweb.com, nella giornata di oggi sono stati avviati i dialoghi tra la Fiorentina e il Galatasaray per il un suo clamoroso bis in maglia viola. L'operazione potrebbe andare in porto sulla base di un prestito con diritto di riscatto, la stessa formula con il quale la Fiorentina lo prelevò nel 2021 dall'Arsenal.

Protagonista durante la prima stagione di Vincenzo Italiano sulla panchina viola con cinque pesantissimi gol in campionato, l'uruguaiano non fu riscattato nel 2022 e da quel momento ha vestito la maglia dei giallorossi di Istanbul. Adesso però vuole lasciare la Turchia, e nel suo cuore c'è sempre Firenze, città in cui è tornato più volte anche dopo l'addio. Di questo sono al corrente gli agenti del calciatore e la stessa Fiorentina.

La situazione secondo Di Marzio

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Il giornalista, sul proprio sito, conferma come l’agente del classe ‘96, Pablo Bentancur, abbia espresso a Paratici la volontà del suo assistito di tornare in viola, che però ora come ora non cercano un giocatore in quel reparto, vista l’abbondanza dei calciatori a disposizione (Oulai, Fagioli, volendo Mandragora). In caso di cessioni però può essere una chance in futuro...