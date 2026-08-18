Il futuro di Niccolò Fortini è ancora tutto da definire. Nonostante il forte e concreto corteggiamento dell'Hull City, l'esterno classe 2006 si è preso del tempo per riflettere sulla mossa da fare per il prosieguo della carriera. Come scrive Gianlucadimarzio.com, l'ex Juve Stabia non ancora dato un'apertura definitiva al trasferimento in Inghilterra.

A tenere in stand-by la pista estera è soprattutto l'inserimento del Torino. La tentazione di rimanere in Italia e vestire la maglia granata, infatti, lo attira sempre di più. Lato Toro, il club è fortemente interessato al talento viola e sta lavorando per portarlo in granata. L'idea della dirigenza è quella di chiudere l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto (ma serve il rinnovo n.d.r.). Entrambi i club restano dunque vigili e in corsa sul giocatore, in attesa di capire quale sarà la sua decisione finale.