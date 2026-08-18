La Serie A ha comunicato le date e gli orari dei sedicesimi di Coppa Italia

Redazione VN
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Dopo la vittoria sul Benevento la Fiorentina si prepara ad affrontare il Pisa in un derby tutto toscano. Un assaggio di quello che è stata la scorsa stagione, stavolta in occasione dei sedicesimi di finale di Coppa Italia.

La Lega Serie A ha ufficializzato le date e gli orari delle partite: Fiorentina-Pisa verrà giocata martedì 15 settembre alle ore 21:00. Tutte le gare:

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Fiorentina-Pisa

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