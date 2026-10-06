Tiago Gabriel è al centro delle voci di mercato sulla Fiorentina, anche se per capire quanto sia concreta la pista bisognerà attendere l’avvicinarsi degli affari invernali, che inizieranno a muoversi alla fine di dicembre. Il difensore del Lecce ha pretendenti importanti: tra queste lo Sporting Lisbona, che si è ritirato dalla trattativa con i pugliesi nell’ultimo giorno del mercato estivo.

La valutazione del giocatore sfiora i 30 milioni di euro, cifra che rende complicato immaginare un trasferimento a gennaio senza particolari formule. Se la Fiorentina decidesse di puntare concretamente su di lui, Paratici potrebbe studiare insieme a Mendes, procuratore del difensore, una soluzione che consenta di rinviare a un secondo momento l’esborso per il cartellino.

L’eventuale operazione sarebbe però strettamente legata al futuro di Pongracic. Prima di dare il via libera alla trattativa con il Lecce, la Fiorentina dovrebbe trovare un accordo economicamente significativo per la cessione del centrale croato: soltanto dopo potrebbe affondare il colpo per Tiago Gabriel. Lo scrive la Nazione.