L’ex difensore viola Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ha parlato del caso Croci, del centrocampo in vista della sfida di Monza e della ricerca di un assetto definitivo da parte della Fiorentina di Vanoli.

Croci, la linea della calma

È giusto tenere tutto molto calmo. Vanoli conosce sicuramente il suo valore, ma è chiaro che va gestito», ha spiegato Amoruso. L’ex difensore ha poi allargato il discorso ai rischi che corrono i giovani talenti: «Ci sono tanti giocatori che sembravano avere un futuro nel calcio e poi si sono persi. Quando giocavo nella Primavera del Bari avevo cinque o sei compagni che potevano avere una carriera grandissima, poi vai a vedere e sono stato l’unico ad arrivare in Serie A. Oggi il rischio di perdersi è molto più alto: i contratti arrivano prima, i soldi arrivano prima.

Oulai e Fagioli, un centrocampo possibile

Può piacere o non piacere, ma sta cercando di mettere in campo una formazione con tanta qualità ma poca esperienza. Fagioli, appena è arrivato Vanoli, ha fatto due o tre partite di altissimo livello e adesso sta vivendo una crisi. Oulai sta facendo il percorso inverso: ha iniziato con qualche difficoltà, ma partita dopo partita sta crescendo. Però ripeto, per caratteristiche possono coesistere nel centrocampo viola: sono giocatori tutt’altro che uguali.

Un undici ancora da trovare

Pellegrino, Njie, Dragusin e Mastantuono stanno diventando dei punti fissi. Resta il nodo Atta, in rientro: come lo sfrutti? Dove lo collochi? Nelle prime 11 partite la Fiorentina ha affrontato tutte le big tranne Milan e Lazio. In questo momento calciatori e allenatore devono darsi da fare. Il compitino lo abbiamo accettato, ma adesso vogliamo vedere il lavoro vero e proprio.