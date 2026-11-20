Lunedì sera la Fiorentina tornerà in campo dopo la sosta per le Nazionali e lo farà a Monza. In vista del match, a Radio Bruno è intervenuto Stefano Peduzzi, direttore di MonzaNews, per fare il punto sui brianzoli.

Juric, la scelta giusta

Il Monza in estate ha cambiato tutto affidandosi a un allenatore esperto. Probabilmente è il miglior allenatore per il Monza, perché in queste situazioni si è sempre salvato. A meno di clamorosi colpi di scena il Monza non lo esonererà, ma deve iniziare a fare punti.

Varela, il futuro è lontano da Monza

È davvero così forte? In Italia è il titolare del Monza e capocannoniere, poi va in Nazionale e sta due partite in panchina. Probabilmente il suo livello è quello della parte destra della classifica. Tuttavia, una partenza a gennaio, è tutt’altro che da escludere; dal Monza nessuno ha mai smentito la cessione, e questo è un aspetto molto importante. Davanti a una buona offerta, al 99% andrà via.

Monza-Fiorentina, il 3-5-2 e il nodo centrocampo

Lunedì il Monza potrebbe tornare al 3-5-2 già visto con l’Atalanta. Il problema è che a centrocampo la coperta è corta. I due ex viola? Kouadio sta crescendo tanto, ma anche Lucchesi. Se prosegue il suo percorso di crescita, è un altro arruolabile di Mancini, proprio come il suo compagno.

Palladino

Vi siete fatti scappare un allenatore di valore, come ha dimostrato in tutte le piazze in cui ha lavorato. Bisogna riconoscere, però, che non è una persona dal carattere semplice. Tra noi c'era un ottimo rapporto, ma la sera stessa in cui ha lasciato Monza mi ha tolto dagli amici su Facebook, senza che fosse successo assolutamente nulla. Ha un modo di fare piuttosto spigoloso e talvolta presuntuoso. A mio avviso, se avesse un carattere diverso, avrebbe già tutte le carte in regola per allenare una grande squadra.