Federico Croci trascina l'Italia Under 17 ai Mondiali in Qatar: doppietta lampo per l'attaccante della Fiorentina all'esordio contro la Giamaica
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C'è una luminosissima macchia di viola nell'avventura dell'Italia ai Mondiali Under 17 di calcio in corso di svolgimento in Qatar. Schierato dal primo minuto e da sotto età dal Commissario Tecnico Daniele Franceschini, l'attaccante di proprietà della Fiorentina Federico Croci ci ha messo pochissimi minuti a firmare un impatto devastante sul torneo iridato. Una conferma assoluta del talento e dell'incredibile momento di forma del gioiello gigliato, diventato subito il trascinatore assoluto della selezione azzurra nel debutto contro la Giamaica.
La cronaca del gol e la firma del raddoppio: exploit azzurro al 7'
La fiducia del Selezionatore, che lo ha posizionato al centro del tandem d'attacco al fianco di Perillo nel 4-3-1-2 di partenza, è stata ripagata immediatamente. Al 7' di gioco, sul primo affondo azzurro, Gasparello ha servito in campo aperto Landi: sul diagonale respinto dal portiere giamaicano White si è avventato Croci con grande fiuto del gol per l'1-0. Al 15' la definitiva consacrazione della sua partenza show: ancora Gasparello a rifinire e difesa giamaicana colta di nuovo di sorpresa, con Croci bravo a mettersi in proprio per puntare il palo lontano e battere l'estremo difensore avversario con un piattone chirurgico che è valso il 2-0.
Poker azzurro prima del riposo: segna Perillo e poi l'autogol di Nolan
Lo strapotere della Nazionale italiana non si è fermato alla doppietta del gioiellino viola. Sulle ali dell'entusiasmo, gli Azzurrini hanno continuato a spingere sull'acceleratore prima del duplice fischio del direttore di gara: è arrivata prima la terza rete firmata da Perillo a coronamento dell'intesa del duo d'attacco, per poi trovare il definitivo punto del 4-0 maturato a causa di una sfortunata deviazione nella propria porta da parte del difensore giamaicano Nolan. Un primo tempo perfetto che ipoteca il primo successo nel Girone E.
Azzurrini lanciati nel Girone E: i prossimi impegni in Qatar
Con un Croci in uno stato di grazia straripante, l'Italia – campionessa d'Europa in carica – inizia nel migliore dei modi il proprio percorso nel Girone E. Terminata la sfida contro la selezione giamaicana, i ragazzi di Franceschini proseguiranno la fase a gironi affrontando la temibile Costa d'Avorio lunedì 23 novembre alle ore 15:30, per poi chiudere il raggruppamento giovedì 26 novembre alle ore 15:00 contro l'Uzbekistan. Un cammino probante nel quale il bomber viola si è già preso la scena internazionale.
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