Prende il via oggi in Qatar il Mondiale Under 17, ospitato per la seconda volta consecutiva nel Paese mediorientale dopo la decisione della FIFA di assegnargli cinque edizioni di fila, dal 2025 al 2029, per valorizzare gli impianti realizzati in occasione della Coppa del Mondo 2022 in un formato ampliato da 24 a 48 nazionali. Come riportato da la Repubblica, tra i protagonisti più attesi della spedizione italiana c'è un talento cresciuto al Viola Park: Federico Croci, pronto a mettersi in mostra anche sul palcoscenico iridato.

CHI E' FEDERICO CROCI

Capace di agire sia da esterno offensivo sia da trequartista nella Primavera guidata da Aurelio Andreazzoli, Croci vanta già un bottino di 10 presenze e 7 reti in campionato, arricchito da un gol in Youth League. All'interno del gruppo azzurro selezionato dal commissario tecnico Daniele Franceschini - composto quasi interamente da calciatori nati nel 2009 - il talento gigliato rappresenta un'eccezione insieme al centrocampista dell'Atalanta Francesco Olivieri (cresciuto nell'Empoli e seguito in passato anche dalla stessa Fiorentina): entrambi sono infatti classe 2010.

Per Federico, confrontarsi sotto età è ormai la normalità. Aggregato stabilmente alla Primavera nonostante la carta d'identità, lo scorso agosto ha tagliato un traguardo storico debuttando in Prima Squadra: gettato nella mischia nella ripresa da Fabio Grosso durante la sfida di Coppa Italia contro il Benevento, a 16 anni e 44 giorni è diventato il più giovane esordiente di sempre nella storia del club viola. In estate ha inoltre firmato il suo primo contratto triennale da professionista con la Fiorentina, società alla quale è profondamente legato per il percorso di crescita umana e tecnica garantitogli.

Le parole dell'agente Ritorni e il calendario degli Azzurrini

Testa sulle spalle, piedi per terra, umiltà e tanto lavoro, perché alla fine paga sempre. Sento Federico tutti i giorni: si trova in Qatar con la squadra da lunedì e sta preparando al meglio il torneo. Prima della partenza ha accusato un leggero virus, superato però in pochissimo tempo, e oggi sta benissimo sia fisicamente sia mentalmente. Il nostro compito è mantenerlo sereno, schermandolo dalle pressioni esterne di stampa e tifosi, affinché continui a volare basso portando rispetto a tutti: a questa età bruciarsi è un attimo.

Nonostante la precocità, l'ambiente che circonda il ragazzo lavora quotidianamente per proteggerlo dalle eccessive aspettative. A ribadire questa linea è, chief scout della Vigo Global Sport Services di Claudio Vigorelli - già artefice della crescita di Michael Kayode - che segue Croci da vicino:

L'Italia debutterà domani alle 16:00 (ora italiana) contro la Giamaica, prima tappa di un girone che comprende anche Costa d'Avorio e Uzbekistan.