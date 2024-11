Una “Scarpa d’Oro” nell’Under 15: ecco Croci, il bomber che non gioca da punta

Un ciclone

La vera e propria esplosione del Federico Croci che stiamo seguendo tutte le settimane in questa stagione è arrivata nel 2023/24: 55 gol e 34 assist, con una media di quasi 2 gol a partita, numeri impressionati per la giovane età del ragazzo. Lui, però, sembra non farci neanche caso, non controlla le statistiche, tiene i piedi per terra e pensa a lavorare per migliorarsi ogni giorno. La mentalità e la costanza sono fondamentali per giocare a questi livelli e Federico, da quando vive a Firenze, concentra le proprie energie nel raggiungimento del suo sogno, per sé e per gli sforzi della sua famiglia, alla quale il pensiero corre ogni volta che ha il privilegio di scendere in campo. La vita di una giovane promessa viola? Semplice: sta in convitto con altri ragazzi nelle camere del Viola Park. La mattina frequenta una scuola privata insieme ad altri compagni ed il pomeriggio si allena, la sera torna in convitto ed il giorno dopo si ricomincia, con le partite nel weekend. Nei corridoi di Bagno a Ripoli circola un soprannome per Croci: "Scarpa d'oro". Questo grazie alla fenomenale media tenuta nella scorsa stagione, ma anche per via di quella attuale: sì, perché quest'anno Federico ha già segnato ben 13 gol in 7 gare. Un obiettivo? Almeno 25 reti per ritenersi soddisfatto.