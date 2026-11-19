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Meteore Viola

Cresciuto nel mito di Gabriel Omar Batistuta, per Samuel Di Carmine il viola è stato prima un sogno, poi una scuola, infine una maglia indossata fra i grandi per pochissimi minuti. Abbastanza, però, per lasciare una firma europea che qualcuno ricorderà ancora. Il seguito sarebbe arrivato lontano dal Franchi, attraverso una carriera che merita di essere raccontata oltre l’etichetta di promessa incompiuta in maglia gigliata. Perché se a Firenze è stato una meteora, altrove i suoi gol hanno fatto parecchia strada. LEGGI QUI L'ULTIMO NUMERO DI METEORE VIOLA

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